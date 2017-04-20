Порошенко: конфликт в Донбассе не заморожен

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донбассе идет «настоящая война». Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News.

«Кое-кто пытается называть это замороженным конфликтом. Отмечаю, что он не заморожен. Это - горячая российская агрессия против моей страны», - цитирует слова Порошенко официальный сайт президента.

Порошенко подчеркнул, что с начала этого года Киев потерял в Донбассе 69 военнослужащих, еще свыше 420 были ранены. «Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия», - сказал президент.

По мнению украинского президента, действие санкции против России необходимо продлить.

Порошенко отметил, что Москва «не хочет иметь сильную объединенную Европу», она «хочет разъединения, провоцирования конфликтов».

Россия, по словам Порошенко, ведет «гибридную войну» против других государств и используют для ее ведения «кибератаки, финансирует популистов и антиправительственные движения»