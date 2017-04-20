Песков счел наивной статью об отрыве Донбасса от Украины по приднестровскому сценарию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел «наивной и примитивной» сегодняшнюю статью Bloomberg о том, как Россия отдаляет от Украины самопровозглашенные республики Донбасса по приднестровскому сценарию. Статья озаглавлена «Путин втихую отрывает бунтующие части Украины при бездействии США».

Песков заявил, что Россия не собирается интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики. «Сам вопрос немного абсурдный, потому что на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса – ДНР и ЛНР <...> подобные публикации какие-то наивные и достаточно примитивные», – сказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря Путина, план в отношении ДНР и ЛНР один – «добиться выполнения минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке", чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота в столице Украины три года назад». На вопрос о принадлежности ДНР и ЛНР Песков ответил: «Это внутриукраинская проблема».

Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к властям России написал, что Кремль, публично поддерживая нормандский процесс, в реальности ведет ползучую экономическую интеграцию самопровозглашенных республик Донбасса с целью их окончательного отрыва от Украины по «приднестровскому сценарию». При этом планов по присоединению ДНР и ЛНР действительно нет, сказали источники агентства.