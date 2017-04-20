МИД прокомментировал решение Международного суда ООН по Украине

Международный суд ООН, принимая решение по делу Украины против России, признал, что требования Киева о применении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД) безосновательны, подчеркнули в российском МИДе. Соответствующее заявление опубликовано на странице департамента информации и печати МИД России в Facebook.

«Важно, что суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место «агрессии», «оккупации» или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Суд призвал стороны разбирательства работать над выполнением минских договоренностей. Ранее сообщалось, что Киев не смог добиться запрета в отношении России на финансирование и снабжение «террористических образований», которыми Украина считает, в частности, самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР.

Решение Международного суда ООН было вынесено 19 апреля. Суд частично удовлетворил требования Киева касательно нарушения Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Так, из постановления следует, что Россия должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму, обеспечить возможности крымскотатарской общине иметь свои представительные институты и не усугублять конфликт. При этом, как указывает МИД, суд не поддержал трактовки Украины о «стирании культурной идентичности украинской и крымскотатарской общин», а также об этнически мотивированных убийствах.