Меджлис крымских татар пожаловался в ЕСПЧ на запрет деятельности в России

Меджлис крымско-татарского народа пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за запрета его деятельности в России и включения в список экстремистских организаций, передает «Интерфакс» со ссылкой на правозащитную организацию «Мемориал», которая представляет интересы меджлиса в суде.

Жалоба была подана на этой неделе. «Меджлис в ЕСПЧ представляют "Мемориал", Европейский центр защиты прав человека и Украинский Хельсинкский союз по правам человека», - говорится в материалах правозащитной организации.

Верховный суд Крыма в апреле 2016 г. по иску на тот момент прокурора полуострова Натальи Поклонской признал меджлис экстремистской организацией и запретил ее деятельность на российской территории. Верховный суд в сентябре признал законным этот запрет, отклонив апелляционную жалобу представителей меджлиса.