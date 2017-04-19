Суд в Гааге не полностью удовлетворил требования Украины по иску к России

Международный суд ООН в Гааге не удовлетворил требование Украины установить временные меры в отношении России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Из решения суда следует, что Украина не добилась главной цели - запрета в отношении России на финансирование и снабжение «террористических образований», которыми Украина считает в том числе самопровозглашенные республики Донбасса - ДНР и ЛНР.

При этом суд частично удовлетворил требования Киева по второму иску - о нарушениях Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.