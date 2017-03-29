В Минске согласовали прекращении огня в Донбассе с 1 апреля

В результате переговоров в Минске достигнуто соглашение о полном прекращении огня с полуночи 1 апреля 2017 г. в связи с Пасхальными праздниками. «Хотелось бы, чтобы это прекращение огня носило бессрочный характер», - сказал полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Он уточнил, что намечена дата разведения сил и средств в станице Луганской - на 6 апреля 2017 г. «Также участники контактной группы договорились содействовать ускорению процедуры пересечения гражданами линии размежевания в Донбассе с 1 апреля 2017 г. Для этого будет увеличен персонал контрольных пунктов въезда-выезда с обеих сторон, а также продлено время их работы в вечерние и утренние часы», - добавил Грызлов. Он обратил внимание на то, что прошедшие в среду в Минске переговоры - это «первая встреча контактной группы после объявления Украиной государственной блокады отдельных районов Донбасса».