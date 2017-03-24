Лукашенко обсудил с Порошенко ситуацию в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с украинским коллегой Петром Порошенко. Как сообщается на сайте белорусского президента, разговор состоялся вечером 23 марта.

«Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс в Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Белоруссией и Украиной и расширение контактов на уровне регионов.