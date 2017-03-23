СКР установил причастного к похищению российских журналистов в Донбассе

Следственный комитет России установил причастность заместителя командира украинского «Правого сектора» (запрещен в России) Валентина Манько к похищению российских журналистов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 и ст. 144 УК РФ (похищение человека, воспрепятствование журналистской деятельности).

По данным следствия, в июне 2014 г. два сотрудника российского телеканала «Звезда» были похищены в Донбассе, когда ехали из Донецка в Днепропетровск. «В течение суток потерпевшие незаконно удерживались участниками “Правого сектора”. При этом Манько применял в отношении российских журналистов физическое насилие, требуя отказаться от распространенной в их репортажах достоверной информации о событиях, происходящих в Донбассе», ‒ говорится в сообщении СКР.

Следователи продолжают расследование дела о незаконном задержании в мае 2014 г. журналистов телеканала Life News в Донецкой области. В минобороны Украины тогда утверждали, что корреспонденты перевозили переносной зенитный ракетный комплекс «Гром» для ополчения Донбасса.