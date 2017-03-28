У России нет территориальных притязаний к Украине, но жителей Донбасса в беде она не бросит

Россия не допустит нового витка насилия на юго-востоке Украины, заявил «Аргументам и фактам» министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Россия – мирное государство, у нас нет территориальных притязаний по отношению к соседям, – заверил дипломат. – Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в духе добрососедства. Вместе с тем наши усилия и впредь будут нацелены на то, чтобы не позволить "горячим головам" в Киеве запустить на юго-востоке страны новый виток насилия. В любом случае жителей Донбасса в беде мы не оставим».

Министр назвал очевидным, что урегулирование ситуации на востоке Украины «буксует из-за упорного нежелания украинского руководства выполнять свои обязательства по минским соглашениям». Он пообещал, что Москва продолжит добиваться, чтобы Киев прекратил блокаду Донбасса и приступил к полноценной реализации минских договоренностей. «Рассчитываем на аналогичный подход со стороны западных государств, неоднократно заявлявших о безальтернативности минских договоренностей и необходимости их скорейшего осуществления», – добавил он. Москва исходит из того, что кризис на Украине можно разрешить «только политико-дипломатическим путем» и сейчас альтернативы минским соглашением нет.

«Главное, что предусматривают минские соглашения, – прямой диалог Киева с Донецком и Луганском, – напомнил Лавров. – Ни Россия, ни новый президент США, ни кто-либо еще не смогут сделать за стороны конфликта то, от чего зависит его урегулирование, – договориться друг с другом напрямую о взаимных гарантиях безопасности и принципах строительства совместного будущего».