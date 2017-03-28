Песков опроверг информацию о его поездке в Луганск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очередной уткой» сообщения украинских СМИ о том, что он якобы посетил Луганск.

Отвечая на вопрос украинского журналиста о проверке Службы безопасности Украины информации о том, что Песков накануне посетил Луганск, пресс-секретарь российского президента пошутил: «А я прямо из Луганска сейчас и звоню».

«Шутка. Это очередная утка. Не обращайте на это внимания. А СБУ пусть работает, пусть проверяет, это их работа», – сказал Песков.

О том, что СБУ проверяет информацию о визите Пескова в Луганск, агентству УНИАН сообщил советник председателя этой спецслужбы Юрий Тандит. Он отметил, что эта информация поступила в СБУ из открытых источников.

О том, что в Луганск 27 марта прибыл Песков, сообщило региональное информагентство «Остров» со ссылкой на источник в одной из украинских спецслужб. Оно добавило, что цель визита неизвестна, но есть версия, что это может быть связано с возможной сменой руководства самопровозглашенной ЛНР. Впрочем, источники «Украинской правды» в разведке сообщили, что, по их данным, в Луганск приезжал не Песков, а Владислав Сурков, и не 27 марта, а 28 марта.