СКР возбудил дело по факту обстрелов мирного населения в Донбассе 17–29 марта

Следственный комитет России (СКР) установил новые эпизоды преступлений, совершенных украинскими силовиками в отношении гражданского населения Донбасса, сообщается на сайте ведомства.

«В период с 17 по 29 марта военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, выполняя отданные им должностными лицами министерства обороны Украины заведомо преступные приказы, произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в населенных пунктах Донецкой области. В результате указанных артиллерийских обстрелов погибла местная жительница, семь гражданских лиц получили ранения, частично и полностью разрушено более 48 объектов, в том числе жилых домов», – говорится в сообщении.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

По данным следствия, преступления совершены по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом населения юго-востока Украины признать легитимность действующей власти на Украине.