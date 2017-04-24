США призывают Россию повлиять на представителей ДНР и ЛНР

Вашингтон вновь призвал Россию «использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы сделать первый шаг к миру на востоке Украины», - говорится в специально заявлении представителя Госдепартамента Марка Тонера. Речь идет о представителях самопровозглашенных ДРН и ЛНР.

Поводом к заявлению стала гибель под Луганском фельдшера Специально мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Автомобиль, в котором он находился, подорвался на мине. Госдеп призвал Москву помочь провести прозрачное и своевременное расследование.

Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что автомобиль СММ ОБСЕ отклонился от маршрута и ехал по второстепенной дороге.

Представитель Госдепа подчеркнул, что инцидент с гибелью фельдшера демонстрирует, что на Донбассе складываются все более опасные условия работы для СММ

Вчера же инцидент стал одной из тем телефонной беседы президента Украины Перта Порошенко и госсекретаря Рекса Тиллерсорна.