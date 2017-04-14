Турчинов назвал цель военной операции на востоке Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал целью антитеррористической операцией (АТО) на востоке страны - постепенное продвижение на восток с минимальными потерями. Он сказал это в интервью Русской службе BBC. «Главное - не проскочить границу», - пошутил он. ВВС напоминает, что 14 апреля 2014 г., будучи и.о. президента Украины, Турчинов подписал указ о начале АТО.

Конфликт в Донбассе, по словам Турчинова, начался еще до захвата административных зданий в Славянске людьми Игоря Гиркина-Стрелкова, он считает, что все началось с проекта «Русская весна» по активизации сепаратистов во всех областях юга и востока Украины. Организаторами проекта он считает российские спецслужбы. По его словам, тогда в восточные регионы «целыми автобусами» свозили мужчин - казаков и спортсменов. «Действовали они по одинаковому сценарию: захват административных зданий, митинги с российской символикой, призывы к созданию "народных республик" и так далее, - сказал Турчинов. - Они захватывали пограничные пропускные пункты и открывали бесконтрольный проход для всех желающих. Я давал пограничникам приказы стрелять и защищать границу, а они говорили: мы не можем стрелять по гражданским лицам».

Секретарь СНБО напомнил, что 6 апреля эти «гражданские лица» одновременно напали на здания областных госадминистраций в Харькове и Донецке и захватили помещение СБУ в Луганске. Администрацию в Харькове прокиевским силам удалось отбить, про Донецк и Луганск ему докладывали, что возможностей для штурма нет. Он напомнил подробности о событиях того времени и рассказал, как Славянск стал центром военного сопротивления сепаратистов и как и почему затем было принято решение о начале АТО. Главной проблемой в первое время было заставить украинских военных воевать, они не были к этому готовы, отметил он.

Турчинов рассказал, что некоторые западные партнеры Украины говорили, что не следовало принимать решение о начале военной мобилизации, чтобы не раздражать Россию и давать основание для начала масштабной войны на территории Украины. Эта реакция, по его словам, ему «очень не понравилась».

Также политик рассказал, что перед обострением в Донбасе российский Генштаб потребовал от украинских военных в Крыму немедленно сложить оружие и сдаться. «Я попросил передать Путину: "Мы будем защищать свои позиции, а вы будете отвечать за всю кровь". Тогда они не начали штурм наших позиций, а мы получили жизненно важное для нас время», - вспомнил он. Этот разговор с представителями Москвы он назвал последним и уточнил, что к нему напрямую российские власти не обращались, «в их формате» он был «организатором переворота, незаконно захватившим власть в стране».

К тому, что в России Турчинова называют «кровавым пастором», он относится «спокойно» и «даже привык» и считает это не самым плохим прозвищем.