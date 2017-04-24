СБУ возбудила уголовное дело по факту подрыва машины ОБСЕ в ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Теракт» в связи с подрывом автомобиля мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.

«По данному факту Управлением Службы безопасности Украины в Луганской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель человека)», – говорится в сообщении СБУ.

23 апреля около 10.17 в районе н. п. Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался предположительно на мине автомобиль СММ ОБСЕ. При взрыве погиб медик из состава миссии, гражданин США. Контузию получила сотрудник СММ ОБСЕ из Германии.

По версии правоохранительных органов ЛНР, взрывное устройство на дороге могла заложить украинская диверсионная группа.