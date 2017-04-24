В МИД России ответили на просьбу США повлиять на ДНР и ЛНР

Обстоятельства гибели представителя СММ ОБСЕ в Донбассе требуют изучения, завтра этот вопрос будут обсуждать на встречах генсека ОБСЕ Ламберто Заньера в Москве, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Мы оперативно отреагировали на просьбу американской стороны о передаче тела, хотя, хочу подчеркнуть, что этот вопрос решался соответствующими властями и структурами в Луганске. Мы, как я понимаю, дали им соответствующие рекомендации, но это их решение, которое мы приветствуем», – сказал он на просьбу прокомментировать заявление США к России «повлиять» на ДНР и ЛНР.

Ранее Вашингтон вновь призвал Россию «использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы сделать первый шаг к миру на востоке Украины». Поводом к заявлению стала гибель под Луганском фельдшера Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Автомобиль, в котором он находился, предположительно подорвался на мине. Госдеп призвал Москву помочь провести прозрачное и своевременное расследование.