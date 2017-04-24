Порошенко обсудил с Тиллерсоном возможность размещения в Донбассе миротворцев ООН

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН, сообщает пресс-служба украинского лидера. Стороны «выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего элементов, касающихся безопасности».

Порошенко призвал к сохранению «единого международного фронта санкций» против России «до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины».

В ходе беседы речь шла об итогах телефонного разговора в Нормандском формате 18 апреля и результатах американо-российских переговоров в Москве 12 апреля. Порошенко поблагодарил Тиллерсона «за твердую и непреклонную позицию США» в поддержку своего государства «на основе принципа «ничего об Украине без Украины»».

Также Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который погиб под Луганском.