Опубликовано видео сближения истребителя F-16 с самолетом Шойгу

Кадры сегодняшнего сближения над Балтийским морем истребителя НАТО F-16 с самолетом Ту-154 министра обороны Сергея Шойгу, на котором тот летел в Калининградскую область, опубликовал телеканал «Звезда».

На видео показано, как F-16 c подвесными баками и включенными аэронавигационными огнями подходит к самолету Шойгу с левого борта. После этого российский истребитель Су-27 из эскорта министра приближается к истребителю НАТО и выполняет правый крен, демонстрируя подвешенные ракеты Р-73 и Р-27. F-16 уходит в сторону.

Сегодня корреспондент «Интерфакса», находившийся на борту самолета министра обороны, сообщил, что истребитель F-16 НАТО пытался приблизиться к самолету министра обороны Шойгу, но его оттеснил российский истребитель Су-27. Авиация НАТО попыталась сопроводить самолет над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Борт Шойгу сопровождал эскорт истребителей морской авиации Су-27.

Это не первый такой инцидент над Балтийским морем: в марте 2016 г. Ту-154 Сергея Шойгу сопровождали истребители Eurofighter, и их тогда тоже оттеснили российские Су-27 эскорта.

Приземлившись в Калининграде, Шойгу провел выездное заседание коллегии Минобороны, в ходе которого заявил о том, что масштабные учения НАТО у границ России с участием тысяч военнослужащих, стратегических бомбардировщиков США B-52 показывают антироссийский курс альянса. Министр анонсировал формирование в Западном военном округе к концу года порядка 20 соединений и воинских частей.

Накануне Пентагон расценил как небезопасный перехват американского стратегического разведывательного самолета RC-135 российским истребителем над Балтикой 19 июня. «Из-за высокой скорости сближения и недостаточного контроля самолетом во время перехвата мы расценили это взаимодействие как небезопасное», – сказал представитель европейского командования США. В Минобороны России заявили, что американский самолет «выполнил провокационный разворот» в сторону сопровождавшего его российского истребителя.