К самолету министра обороны Шойгу пытался приблизиться истребитель НАТО

Истребитель НАТО F-16 пытался приблизиться к самолету министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, но его оттеснил российский истребитель Су-27, передал журналист «Интерфакса», находившийся на борту самолета Шойгу. По его данным, самолеты НАТО попытались сопроводить самолет министра обороны России над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Борт Шойгу сопровождал эскорт истребителей морской авиации Су-27.

Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27, находящийся в эскорте. Су-27 продемонстрировал натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого натовский F-16 ушел в сторону, передал корреспондент. Подтверждения этой информации со стороны НАТО пока нет.

Это не первый такой инцидент над Балтийским морем: в марте 2016 г. Ту-154 Сергея Шойгу сопровождали истребители Eurofighter, и их тогда тоже оттеснили российские Су-27 эскорта.

Сегодня в Калининграде Шойгу проводит выездное заседание коллегии Минобороны, которое будет посвящено обеспечению безопасности на Западном стратегическом направлении.

Накануне Пентагон расценил как небезопасный перехват американского стратегического разведывательного самолета RC-135 российским истребителем над Балтикой 19 июня. «Из-за высокой скорости сближения и недостаточного контроля самолетом во время перехвата мы расценили это взаимодействие как небезопасное», – сказал представитель европейского командования США. В Минобороны России заявили, что американский самолет «выполнил провокационный разворот» в сторону сопровождавшего его российского истребителя.