Минобороны опубликовало видео ударов по позициям ИГ в Акербате

Министерство обороны России опубликовало на официальном канале на Youtube видео ударов российских Воздушно-космических сил по авто- и бронетехнике боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в районе сирийского города Акербат (провинция Хама).

В ролике можно увидеть, как российские военные уничтожают танк, два грузовика и «джихад-мобиль» экстремистов.

Ранее сообщалось, что правительственные силы завершают окружение крупной группировки боевиков ИГ в районе Акербата. Боевики пытаются бежать в направлении города Дейр-Эз-Зор, который после взятия Мосула остался последним крупным плацдармом для ИГ в Сирии.

Для пресечения бегства российские военные круглосуточно ведут воздушную разведку и при необходимости уничтожают бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобильный транспорт террористов.