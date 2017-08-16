МИД Сирии: на складах боевиков были отравляющие вещества из США и Великобритании

Отравляющие вещества, найденные в оставленных боевиками складах с оружием в Алеппо и близ Дамаска, происходят из США и Великобритании, заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.

Он уточнил, что обнаруженные в Сирии ручные гранаты и выстрелы к гранатометам были снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN. «Обнаруженные химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории США. А отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США)», - сказал Микдад.

Он напомнил, что в соответствии со ст. 5 Конвенции о запрещении химического оружия применение отравляющих средств раздражающего действия разрешается только в целях борьбы с беспорядками. В качестве средств ведения войны их использовать запрещено.

«Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что США и Великобритания, а также их союзники в регионе, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии. Ими осуществляются поставки боевикам не только обычного вооружения, но и запрещенных отравляющих средств»,- цитирует «Интерфакс» сирийского министра.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о поставках компаниями из США и Великобритании отравляющих веществ террористам в Сирии находятся «за гранью понимания». «Вот вам и вся приверженность международному праву и торжество демократии. Прикрываясь фотографиями убитых детей, поставлять террористам отравляющие вещества - за гранью понимания», - написала Захарова в Facebook.