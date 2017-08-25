Генштаб ВС России оценил численность ИГ в Сирии

Начальник главного управления Генштаба российских Вооруженных сил генерал-полковник Игорь Коробов сообщил, что сегодня в рядах запрещенной террористической организации «Исламское государство» в Сирии воюют более 9000 боевиков.

По его словам, основные силы террористов сосредоточены в центральных регионах Сирии и в районах вдоль реки Евфрат на границе с Ираком. Захваченные территории боевики рассматривают как «плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока и другие страны мира в рамках реализации концепции создания «великого халифата».

В боях с правительственными силами, как рассказал Коробов, террористы используют тактику «пчелиного роя»: боевики стараются измотать противника, осуществляя внезапные вылазки и нанося удары небольшими группировками.