Российский Генштаб пророчит сирийской армии скорую победу

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В Сирии полностью освобождена провинция Алеппо (на фото), очищено 50 населенных пунктов и более 2700 кв. км территории Omar Sanadiki / Reuters

За последний месяц в Сирии произошли «коренные изменения» и нанесено «существенное поражение крупной группировке ИГИЛ (запрещено в России. – «Ведомости») в центральной части Сирии», заявил в понедельник на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской. Полностью освобождена провинция Алеппо, очищено 50 населенных пунктов и более 2700 кв. км территории. На прошлой неделе в результате ударов правительственных войск по сходящимся направлениям окружено две группировки, наиболее крупная – в районе города Акербата, который вскоре будет освобожден, а «сирийская армия наступает с темпом 30–40 и более километров в сутки», сообщил генерал. Для ее поддержки российские самолеты за последние пять суток совершили 316 вылетов и нанесли 819 ударов, а всего в августе выполнили 990 боевых вылетов. Сейчас наступление развивается в направлении блокируемого боевиками в течение нескольких лет города Дейр-эз-Зора, с деблокированием которого «завершится разгром основных сил самой одиозной террористической группировки ИГИЛ, замахнувшейся на создание так называемого халифата», подчеркнул Рудской. Он также напомнил о новых соглашениях о перемирии в зонах деэскалации и о том, что в эти зоны уже проведено 14 гуманитарных конвоев ООН и Международного комитета Красного Креста. «Главная цель [боевых действий российских и сирийских сил] – уничтожить последний оплот террористов в районе Дейр-эз-Зора», – заключил Рудской.