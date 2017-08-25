Российские военные рассказали о появлении в Сирии новой крупной террористической группировки

В Сирии образовалась новая террористическая группировка «Хейат Тахрир аш-Шам», ключевую роль в которой играет «Джебхат ан-Нусра» (ответвление «Аль-Каиды», обе группировки запрещены в России), заявил начальник ГРУ Генштаба ВС России генерал-полковник Игорь Коробов. По его словам, численность новой группы превысила 25 000 боевиков, передает «Интерфакс». В ее составе «объединилось более 70 бандгрупп, в том числе из состава оппозиции, ранее относившей себя к умеренной», рассказал генерал.

По его словам, лидеры террористов, стремясь объединить действующие в Сирии исламистские вооруженные формирования, пытаются создать новую структуру, ключевую роль в которой играет «Джебхат ан-Нусра». «Данная группировка ведет активные боевые действия против правительственных войск, а также против умеренной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама», - заявил Коробов.