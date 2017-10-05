Опубликовано видео ударов ВКС России по боевикам «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Министерство обороны опубликовало видео удара российской авиации по позициям группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в провинции Идлиб. При атаке погибли 49 боевиков, в том числе семь полевых командиров.

4 октября Минобороны сообщило о еще одной удачной атаке по силам «Джебхат ан-Нусра». Российские ВКС уничтожили более 60 боевиков, 12 полевых командиров этой группировки и тяжело ранили главаря группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни, после чего он впал в кому. Критическое состояние Абу Мухаммеда аль-Джуляни вызвало замешательство среди экстремистов по всей провинции Идлиб.