Депутат Госдумы рассказал о казни двух пленных россиян в Сирии

Заместитель председателя думского комитета по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий рассказал о том, что попавшие в плен в Сирии россияне Роман Заболотный и Григорий Цуркану были убиты террористами «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка).

Ранее в интернете был размещен видеоролик. На записи - двое россиян, якобы плененных в Сирии. Один из них представился Заболотным Романом Васильевичем 1979 года рождения из Аксайского района Ростовской области. Водолацкий во вторник говорил, что был знаком с этим мужчиной и что он участвовал в казачьем движении. Отец Заболотного заявлял агентству, что беспокоится за сына, говорить на эту тему подробнее он не стал.

Второго россиянина якобы зовут Григорий Цуркану (в СМИ также встречается вариант фамилии «Цурканов»), узнали во всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Каким образом он мог оказаться в Сирии, в организации ветеранов не знают.

По словам депутата, плененные мужчины должны были на камеру заявить о вступлении в ряды «Исламского государства». Им якобы дали бумагу, которую они должны были прочитать на камеру. «Их заставляли это сделать, но ни Роман, ни Григорий не подчинились их требованию», — отметил Водолацкий, добавив, что получив отказ, террористы убили пленников.