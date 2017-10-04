Пленника ИГ заметили на фотографиях пикетчиков у штаба Навального

Во Всевеликом войске Донском изданию «Коммерсантъ-Юг» подтвердили, что член войска, казак Роман Заболотный, попал в Сирии в плен к «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России). Видеозапись двух пленных россиян ИГ обнародовало 3 октября. Один из мужчин заявил, что он Заболотный Роман Васильевич, 1979 г. р., уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. По его словам, в плен его взяли в районе населенного пункта Шоуля, где ИГ провело контрнаступление. Минобороны отрицает, что действующие военнослужащие могли попасть в плен в Сирии.

Активисты-расследователи группы Conflict Intelligence Team опознали Заболотного на фотографиях участников пикета избирательного штаба Алексея Навального в Ростова-на-Дону в апреле 2017 г. В блоге CIT указано, что он есть на снимке, который Евгений Фельдман сделал 8 апреля в день открытия штаба. В группе подозревают, что в Сирию Заболотный попал как сотрудник частной военной компании.

Представитель Всевеликого войска Донского сообщил «Коммерсанту», что организация пытается выяснить, как Заболотный попал в Сирию. По его словам, казак не был военнослужащим, он работал поваром, дома у него остались родители, жена и ребенок. Организация держит связь с родителями Заболотного и пытается оказать им психологическую помощь.

Пресс-секретарь Всевеликого войска Донского Людмила Бондарь сообщила радио «Говорит Москва», что организация готова помочь своему участнику, вплоть до обсуждения выплаты выкупа. «Сейчас идёт совещание, переговоры в телефонном режиме. Замы атамана и атаман решают вопрос, на кого нужно выйти, чтобы узнать судьбу или дальнейшие действия. Если это выкуп, значит, с кем работать. Если это выкуп, значит, нужно деньги собирать. Ищут пути решения проблемы», - сказала она.