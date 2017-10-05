Ростовский депутат сообщил о казни одного из российских пленников ИГ

Уроженец Ростова-на-Дону Роман Заболотный, который недавно попал в плен к боевикам «Исламского государства» (ИГ запрещено в России), вероятно, казнен. Это «Дождю» сообщил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров со ссылкой на «надежные проверенные источники». «Хотелось бы, чтобы они ошибались, но пока подтверждаются самые худшие опасения относительно его судьбы. Это источник из добровольческого движения, непосредственно связанный с Вьюном (позывной Романа Заболотного. — "Дождь")», — заявил Котляров. Он объяснил, что движение отслеживает информацию обо всех добровольцах из России, которые воюют в Сирии и Донбассе. Информации о втором пленнике ИГ у депутата нет.

Официально эту информацию не подтверждали. МИД и Кремль отмечали, что сообщение о захвате в плен в Сирии двух россиян проверяется. Как говорила представитель МИД Мария Захарова, поиск информации осложнялся тем, что российская сторона пока не получила никаких требований для освобождения заложников. Российская сторона, по ее словам, находится в тесном контакте с местными властями в Сирии по этому вопросу.

На вопрос, ведутся ли с ИГ переговоры о судьбе пленных, Котляров ответил, что это закрытая информация и раскрывать ее в эфире он не будет.

ИГ 3 октября обнародовало видеозапись попавших в плен россиян. Один из них сообщил, что он - Заболотный Роман Васильевич, 1979 г. р., уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Он добавил, что рядом с ним - Сурканов Григорий Михайлович, 1978 г. р., уроженец Домодедовского района Подмосковья (в СМИ также встречаются варианты фамилии «Цуркану» или «Цурканов»).

Заболотного узнали в войсковом казачьем обществе и отметили, что выясняют, как он оказался в Сирии. Цуркану узнал брат и заявил, что в Сирию тот попал через частную военную компанию. О том, что оба пленника связны с ЧВК, предположили активисты-расследователи Conflict Intelligence Team. Во Всевеликом войске Донском изданию «Коммерсантъ-Юг» подтвердили, что Заболотный - член организации. Представитель войск уточнил, что организация пытается выяснить, как Заболотный попал в Сирию. По его словам, казак не был военнослужащим, он работал поваром. Пресс-секретарь Всевеликого войска Донского Людмила Бондарь сообщила радио «Говорит Москва», что организация обсуждает пути решения проблемы.

Заболотный отправился в Сирию через частную военную компанию Вагнера, заявил РБК его друг. Он утверждает, что также через ЧВК Вагнера Заболотный ездил в Донбасс, после этого ездил туда уже от казачества. Заболотный при личной встрече говорил ему, что собирается ехать в Сирию с базы ЧВК в Молькине Ростовской области. «Роман сказал, что платят 300 000 руб. в месяц — хочется ведь денег побольше и быстро, а он ведь повар — много такой работой не заработаешь. Звал и меня, и наших общих друзей, но никто не согласился», - отмечал источник РБК.