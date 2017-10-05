Российские подлодки нанесли удар «Калибрами» по объектам ИГ в Сирии

Корабли из состава постоянно действующего соединения ВМФ России в Средиземном море сегодня нанесли новый удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские корабли поддержали наступление сирийских войск в ходе операции по разгрому плацдарма ИГ в долине реки Евфрат.

«В течение последней недели развернутой в Сирии многоуровневой системой разведки Минобороны России вскрыты наиболее важные объекты ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Это командные пункты террористов, крупные склады оружия и боеприпасов и ангары с бронетехникой ИГИЛ в районе населенного пункта Меядин», - сообщило Минобороны.

«Для поражения объектов из акватории Средиземного моря подводными лодками Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» были нанесены два залповых удара крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», - говорится в сообщении.

10 крылатых ракет запущены из подводного положения. Подтверждено уничтожение всех назначенных целей с нанесением террористам существенного урона в живой силе и технике.

14 сентября 2017 г. «Колпино» и «Великий Новгород» нанесли удар семью крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ в районе юго-восточнее города Дейр-эз-Зор. Дальность до целей составила от 500 до 670 км, поражение всех целей также было подтверждено.