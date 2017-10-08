«Интерфакс»: задержан бенефициар «Руспродхолдинга» по делу о мошенничестве с кредитами

Сотрудники правоохранительных органов задержали находящегося в розыске бизнесмена Александра Есина, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с кредитами «Промсвязьбанка» на сумму более 515 млн руб. Об этом сообщил в воскресенье «Интерфаксу» информированный источник.

Он был задержан при попытке покинуть Россию и выехать в Белоруссию, сказал собеседник агентства. В салоне его машины было обнаружено более $1 млн. 9 октября следствие обратится в Таганский суд Москвы с ходатайством об его аресте.

По информации СМИ, Есин является основным бенефициаром «Руспродхолдинга». Он несколько лет назад считался одним из ведущих в стране производителей и продавцов кондитерской продукции.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением информации о задержании Есина.