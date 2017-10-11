Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 октября 2017 года

Политика

Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал, чтобы правительство Каталонии четко заявило, считает ли оно регион независимым. Накануне президент Каталонии Карлес Пучдемон не стал провозглашать немедленное отделение от Испании, чтобы начать переговоры с Мадридом. Рахой хочет прояснить ситуацию и лишь после этого решить, лишать ли регион автономии читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Основу сепаратистского движения в Каталонии составляет средний класс, который уверен, что Мадрид высасывает деньги из богатого региона. В то же время рабочий класс меньше поддерживает независимость читать на WSJ.com

Китай приходит на помощь странам, нуждающимся в строительстве инфраструктуры. При этом Пекин не только предоставляет финансирование - проектами обычно занимаются китайские компании. В отличие от других стран ООН, Китай не видит в этом конфликта интересов читать на WSJ.com

Федеральная резервная система США (ФРС) ведет внутреннее расследования по поводу того, что ряд ее экономистов владеют долями в британской Now-Casting Economics, занимающейся экономическими прогнозами. У них может быть конфликт интересов читать на WSJ.com

Рост кредитования в развивающихся странах, не включая Китай, ускоряется впервые с 2011 г. Это увеличивает надежды на их высокий экономический рост. Но МВФ предупредил о рисках, связанных с увеличением долга читать на FT.com

Администрация президента США Дональда Трампа хочет уменьшить влияние Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Но это не нравится Мексике, Канаде и компаниям из всех трех стран читать на WSJ.com

Индустрия

Акции японской Kobe Steel в среду рухнули еще на 19%. Компания заявила, что ее сталь тоже могла быть некачественной читать на FT.com

Многие авиапассажиры в Европе столкнулись с проблемами в последнее время из-за банкротства Monarch Airlines и отмены рейсов Ryanair читать на WSJ.com

Автомобили

Китай, которому не удалось стать настоящим конкурентом мировых автомобильных брендов, намерен быть мировым лидером в разработке и производстве электромобилей читать на WSJ.com

Еврокомиссия собирается сократить допустимый уровень выбросов углекислого газа у автомобилей на треть в следующем десятилетии и стимулировать производство электромобилей читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть немного подорожала в среду утром после того, как Саудовская Аравия накануне заявила о планах ограничить ее экспорт в ноябре читать на WSJ.com

Российский энергетический сектор приветствует инвестиции Китая и Ближнего Востока на фоне западных санкций читать на FT.com

BNP Paribas прекратит финансировать компании, занимающиеся разработкой сланцевых месторождений и нефтеносных песков или добычей нефти и газа в Арктике. Таким образом банк демонстрирует, что придает большое значения вопросам охраны окружающей среды читать на FT.com

Некоторые из крупнейших американских энергетических компаний заявили, что продолжат переводить свои электростанции на газ и возобновляемую энергетику, несмотря на планы президента США Дональда Трампа отменить ограничения на выбросы углекислого газа читать на WSJ.com

Финансы

Благодаря высокому спросу на облигации даже самые бедные страны способны привлекать финансирование по все более низким процентным ставкам. Но у некоторых инвесторов бум на спекулятивные облигации вызывает беспокойство читать на WSJ.com

Итальянская инвесткомпания Azimut договорилась приобрести долю в иранском конкуренте Mofid Entekhab, несмотря на угрозы Дональда Трампа вывести США из соглашения о ядерной программе Ирана читать на FT.com

Власти Гонконга ведут расследование в отношении 15 финансовых организаций за нарушения при проведении IPO их клиентов читать на WSJ.com читать на FT.com

Размер активов под управлением Vanguard Group достиг $4,7 трлн благодаря популярности пассивных инвестиций читать на WSJ.com

Мексика получит $150 млн благодаря облигациям катастроф, которые она продала в августе. Она направит эти деньги на устранение последствий землетрясений, произошедших в стране в сентябре читать на WSJ.com

Инвесторы любят, когда компании объявляют о планах превратить свои подразделения в новые публичные компании. Зачастую котировки акций этих новых компаний растут быстрее рынка читать на WSJ.com

Технологии

Alibaba заявила, что увеличит расходы на инновации почти в три раза до более чем $15 млрд в следующие три года. Она пытается не отставать от таких западных компаний, как Facebook и Amazon читать на WSJ.com читать на FT.com

Dell намерена инвестировать $1 млрд в разработку устройств и технологий для «интернета вещей». Она ищет новые направления для роста бизнеса читать на WSJ.com

Гендиректор Apple Тим Кук откроет в Оксфорде в среду центр для создаваемых студентами стартапов читать на FT.com

Хакеры на конференции Def Con продемонстрировали слабые места избирательной системы США. Некоторое оборудование они смогли взломать всего за несколько минут читать на FT.com

Китайские технологические компании все более открыто демонстрируют свои связи с Коммунистической партией КНР на фоне приближения ее съезда, на котором будут выбраны лидеры страны читать на FT.com

Выручка eBay в Великобритании в прошлом году превысила $1,3 млрд, но компания заплатила там налоги только на 1,6 млн фунтов читать на FT.com

Медиабизнес

Apple заключила соглашение с компанией Стивена Спилберга о продолжении съемок популярного в 1980-е гг. сериала «Удивительные истории». Компания надеется, что известный режиссер и продюсер поможет ей в создании оригинального видеоконтента читать на WSJ.com читать на FT.com

Все больше женщин обвиняют голливудского продюсера Харви Ванштейна в домогательствах и изнасилованиях. Среди них Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Инвестор-активист Нельсон Пелтц не смог получить место в совете директоров Procter & Gamble, но он оспаривает результаты голосования акционеров и намерен продолжать требовать от компании перемен читать на WSJ.com читать на FT.com читать на FT.com

Стиль жизни

Картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» в ноябре будет выставлена на аукцион за $100 млн. Это единственная картина Да Винчи, которая не находится в музейной коллекции. Сейчас она принадлежит Дмитрию Рыболовлеву читать на WSJ.com читать на FT.com

Менеджмент

В среднем не более четырех человек в компании способны выполнять роль гендиректора, показал опрос членов советов директоров компаний из списка Fortune 250. Причем, по их мнению, труднее всего заменить Джеффа Безоса из Amazon читать на WSJ.com

Студенты бизнес-школ находятся под большим давлением, поэтому среди них растет спрос на курсы по борьбе со стрессом читать на FT.com

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