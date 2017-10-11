BNP Paribas перестал финансировать сланцевые нефтегазовые проекты

Банк BNP Paribas решил прекратить финансирование сланцевых и битумных нефтегазовых проектов и сотрудничать с компаниями, которые работают с трудноизвлекаемыми запасами. «BNP Paribas Group больше не будет сотрудничать с компаниями, в чью сферу деятельности входит разведка, добыча, распределение и сбыт сланцевых нефти и газа и/или нефти из битуминозных песков», - цитирует «Прайм» заявление кредитной организации.

BNP Paribas также прекращает финансирование проектов по транспортировке и экспорту сланцевых нефти и газа, а также нефти из битумных песков и проектов по разведке и добыче нефти и газа в Арктике.

Банк решил отказаться от сотрудничества с такими проектами в соответствии с «энергетическим переходом». Эта стратегия предполагает сокращение поддержки угольных шахт и производства электроэнергии на основе угля и увеличение финансирования проектов по возобновляемым источникам энергии до 15 млрд евро к 2020 г. Также стратегия предполагает выделение 100 млн евро на разработку инноваций в возобновляемой электроэнергетике.