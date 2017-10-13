При обрушении лесов на терминале «Транснефти» под Кировом пострадали 15 человек

На терминале «Транснефти» под Кировом обрушились леса, 15 человек пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. «На нефтяном терминале диспетчерской станции "Лазарево" проводились ремонтные работы. Однако предварительно из-за плохой подготовки конструкций обрушились строительные леса. Пострадали 15 человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, восемь человек госпитализированы.

Об этом также сообщил источник ТАСС в экстренных службах. В ГУ МЧС по Кировской области подтвердили информацию о происшествии, но число пострадавших не уточнили. Спасатели выехали на место происшествия в 12.25 по местному времени (совпадает с Москвой).