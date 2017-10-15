Анонс «Ведомостей» на 16 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

руководитель Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар рассказал в интервью о том, зачем его компании производство в Екатеринбурге и Самаре;

теория, что спать надо 8 часов в сутки, ошибочна (приложение «Ведомости.Как потратить»);

несколько аргументов помогут перевестись на удаленный режим работы.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как пожар на рынке «Синдика» отразится на бизнес-империи семьи сенатора Арсена Канокова

и статью на полосе «Комментарии»: станет ли Си Цзиньпин таким, как Путин.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».