ФСБ изъяла почти тонну черной икры в Комсомольске-на-Амуре

Сотрудники управления ФСБ по Хабаровскому краю изъяли почти тонну черной икры в Комсомольске-на-Амуре, сообщила ТАСС представитель управления ФСБ Ольга Алькина.

Она уточнила, что «участники преступной группы» организовали канал поставки незаконно добытой черной икры из Хабаровского края в западные регионы России. В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли 937 кг икры рыб осетровых пород, запрещенных к вылову российским законодательством. Стоимость партии икры, по предварительным оценкам, может превысить 50 млн руб., сказала Алькина.

По ее словам, задержаны три россиянина, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенном организованной группой. Задержанным может грозить до семи лет лишения свободы.

«В ходе следствия оба мужчины дали признательные показания, активно сотрудничают со следствием. Женщина вину не признает. В отношении ее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она водворена в следственный изолятор», – добавил старший помощник руководителя управления Илья Гудков.