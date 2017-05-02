Маркировка красной и черной икры может появиться в 2018 году

Замминистра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков сообщил, что система маркировки красной и черной икры может быть введена уже в следующем году.

«Я не думаю, конечно, что успеем запустить систему в этом году, поскольку предварительно мы должны определить тот легальный объем черный икры, который производится в аквакультурных предприятиях. Ведь легализация браконьерской икры иногда идет через аквакультурные предприятия, когда якобы увеличивается объем производства. Важно этого избежать, по сути дела, надо создать аналог системы ЕГАИС, когда известно, сколько то или иное предприятие может произвести продукции, исходя из того стада осетровых, которое у них находится», – сказал он в интервью «РИА Новостям». По словам Шестакова, эта мера заметно не повлияет на конечную цену продукта.

Если страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не поддержат инициативу, Россия может ввести маркировку продукции самостоятельно, уточнил Шестаков. В этом случае «оборот продукции, который будет приходить из стран ЕАЭС, будет незаконным». «Соответственно, такой продукции просто не будет на территории России», – добавил он.