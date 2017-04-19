Правительство не исключило распространения ЕГАИС на технический спирт

Правительство рассматривает возможность распространения учета ЕГАИС (Единая государственная информационная система учета алкоголя) на технический спирт, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после отчета о деятельности правительства в Госдуме. «В настоящий момент мы рассматриваем распространение ЕГАИС на производство спирта, в том числе и на производство технических видов спиртов, так, чтобы мы понимали, что с ними происходит», - заявил Медеведев.

Он сказал и о принципиальной готовности обсуждать госмонополию на производство спирта, но сомневается в эффективности этого решения. «Хотя, если будут представлены убедительные доказательства того, что в конечном счете в масштабах страны это создаст и каким образом эту задачу решить, естественно, правительство готово рассмотреть и инициативу "Справедливой России"», - сказал премьер.

В декабре 2016 г. в Иркутской области от жидкости для ванн «Боярышник» с содержанием метанола погибло более 70 человек. Президент Владимир Путин тогда дал поручение, касающееся ужесточения контроля за спиртосодержащими жидкостями. Больше половины из них (всего 20 млн дал медицинских и 45 млн дал бытовых и парфюмерно-косметических) употребляется в качестве суррогата алкоголя. Цена литра в пересчете на водку составляет 100 руб., что вчетверо дешевле легального продукта.