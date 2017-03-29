Минпромторг предложил маркировать куртки, блузки и колесные диски

Минпромторг России подготовил список продукции, которую необходимо маркировать по аналогии с меховыми изделиями. В этот перечень вошли колесные диски, верхняя одежда и некоторый текстиль. С таким заявлением выступил министр промышленного и торговли Денис Мантуров.

«Я бы не ограничивался только обувью и авиационными комплектующими, поскольку было поручение Игоря Ивановича Шувалова подготовить перечень как минимум из десяти наименований продукции. Мы такой перечень практически подготовили», - сказал он после заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции.

По его словам, после одобрения правительством данного перечня в пилотном режиме маркировка может заработать уже в 2017 г.