Минфин планирует начать маркировку сигарет по аналогии с шубами в июле 2018 года

Маркировка сигарет по аналогии с шубами может начаться в июле 2018 г., сообщила начальник отдела акцизов департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Нина Нечипорчук на совещании в Совете Федерации. «Сейчас Минфином разрабатывается проект федерального закона по маркировке товаров контрольными идентификационными знаками России. Наверно, все слышали уже о маркировке шуб - это аналогичная маркировка», - сказала она.

По словам Нечипорчук, необходимо еще определить уполномоченный орган, который будет оператором системы прослеживания на всех этапах оборота табачной продукции. «Предполагается, что вот эти изменения в части маркировки табачной продукции вступят в силу с июля 2018 г.», - добавила она.

Нечипорчук подчеркнула, что эта система не противоречит планам по введению Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) для табачной отрасли. «Специалисты найдут способ совмещения этих систем, чтобы не было у нас двух параллельных контрольных систем - мероприятия будут тогда затратным для бюджета. Необходимо определить, в каком именно направлении этот контроль будет осуществляться», - добавила она.