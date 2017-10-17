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Сергей Курченко купил у АФК «Система» активы по хранению и продаже газа

Перебравшийся в Россию с Украины бизнесмен Сергей Курченко закрыл сделку по покупке у АФК «Система» 100% компании «СГ-трейдинг». Как сказал РБК представитель АФК Сергей Копытов, покупателем является ООО «Премьер ойл». «СГ-трейдинг» занимается оптовой и розничной торговлей сжиженным углеводородным газом, ему принадлежит сеть газовых заправок и другие активы по хранению и реализации такого газа.

Представитель Курченко отказался от комментариев для РБК.

«СГ-трейдинг» был крупным поставщиком газа на Украину, отмечает «Лигабизнесинформ». Переговоры о покупке этой компании Курченко вел больше года, а с февраля его менеджеры уже фактически руководили бизнесом «СГ-трейдинга», рассказал агентству владелец крупного импортера топлива на Украину. В середине сентября гендиректором «СГ-трейдинга» стала Юлия Пекурова, руководитель московской «Премьер ойл», специализирующейся на оптовых продажах топлива, добавляет «Лигабизнесинформ».

В 2013 г. АФК сообщила о планах продать 100% акций «СГ-трейдинга» стороннему покупателю, напоминает РБК. «СГ-трейдинг» был образован в том же году в результате реструктуризации группы «СГ-транс», крупнейшего частного перевозчика сжиженного газа в России, напоминает «Лига». «СГ-транс» «Система» продала в 2016 г.

Компании «СГ-трейдинг» принадлежит более 60 автомобильных газозаправок в 20 регионах России и 11 баз хранения сжиженного газа суммарной мощностью 5300 т. Выручка компании за 2016 г. составила около $75 млн. Компания также экспортирует небольшие объемы сжиженного газа в Белоруссию, Польшу, Монголию и страны Средней Азии. Ранее крупнейшим зарубежным рынком сбыта для СГ-трейдинга» была Украина.

Курченко называли бизнесменом, близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Украину он покинул в феврале 2014 г. Уже в сентябре 2014 г. РБК узнал, что Курченко перенес свой бизнес в Россию. Бизнесмен известен тем, что никогда не оформлял на себя приобретаемые активы, отмечает «Лигабизнесинформ».