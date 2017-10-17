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«Ъ»: Coca-Cola лишилась контракта на продажу Finlandia и Jack Daniel`s в России

Компания Brown-Forman собирается в ближайшее время отказаться от контракта с Coca-Cola по реализации своих брендов в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджера алкогольного холдинга. В Coca-Cola HBC подтвердили, что сотрудничество компаний прекратится 28 февраля 2018 г. «До этого момента Coca-Cola HBC останется национальным дистрибутором брендов Brown-Forman»,— уточнили в компании.

Coca-Cola HBC с 2010 г. занималась продажами продукции Brown-Forman на российском рынке. Источник, близкий к Brown-Forman, назвал причину прекращения сотрудничества : «Компанию не устраивали организация и динамика продаж ее брендов в России». По его словам, Brown-Forman создала собственную дистрибуторскую команду в России.

Новым генеральным дистрибутором Brown-Forman станет созданная в 1992 г. Тельманом Исмаиловым «АСТ интер». Компания является одним из старейших российских оптовых продавцов алкогольной продукции.