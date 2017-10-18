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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск «Технопромэкспорта» к Siemens

Арбитражный суд Москвы постановил принять к рассмотрению встречный иск «дочки» «Ростеха» – «Технопромэкспорта» – к концерну Siemens, сообщает ТАСС.

«Суд определил принять встречный иск ООО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопроэкспорт" по признанию недействительными пунктов 29.7, 29.8 и 32 контракта от 10 марта 2015 г.», - заявил судья.

РБК со ссылкой на источники сообщает, что в иске «Технопромэкспорт» обвинила немецкую компанию в угрозе суверенитету России. Согласно условиям контракта, Siemens должна была поставить турбины для Таманской ТЭС в Краснодарском крае, а их использование на других объектах возможно только с разрешения немецкой компании. Таким образом Siemens пыталась гарантировать исполнение антироссийских санкций.

В иске «дочки» «Ростеха» говорится, что с помощью особых условий контракта Siemens пыталась заставить российскую сторону исполнять санкции ЕС. Это, по мнению истца, является угрозой суверенитету России.

В иске также указывается, что условия контракта с Siemens нарушают принцип свободного перемещения товаров в рамках единого экономического пространства России. Также Siemens, по мнению «Технопромэкспорта», запретом поставки турбин нарушила интересы жителей Крыма.

11 июля немецкий концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к ТПЭ, который он обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым.