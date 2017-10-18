Бизнес

Новости

В России может появиться экологический сбор за полиэтиленовые пакеты

Спецпредставитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил обдумать введение экологического сбора за полиэтиленовые пакеты.

Иванов выступил с таким предложением на заседании Организационного комитета по проведению в России Года экологии. Он напомнил, что полиэтилен наносит немалый ущерб экологии. «Больше, чем бумажный», - сказал Иванов.

Он отметил, что в магазинах можно приобрести полиэтиленовый пакет и редко бумажный. По словам Иванова, причина в том, что отечественные предприятия редко выпускали крепкие бумажные пакеты, а их себестоимость дороже.

Спецпредставитель президента по вопросам экологии попросил Минпромторг проработать эту идею и «не обязательно в этом году, но представить предложения».

В августе этого года Кения приняла самое жесткое в мире законодательство по борьбе с полиэтиленовыми пакетами. Их производство, продажа и даже использование карается тюремным сроком до четырех лет либо штрафом в $40 000.

Более 40 стран, включая Францию, Италию и Китай, частично или полностью запретили либо обложили налогом использование полиэтиленовых пакетов.