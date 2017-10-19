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Минтранс намерен сделать обязательными требования к финансовой устойчивости авиакомпаний

Требования к финансовой устойчивости авиакомпаний могут быть внесены в обязательные к исполнению Федеральные авиационные правила, пишет «Коммерсантъ». До сих пор они прописывались лишь в методике, утверждавшейся приказом Минтранса. Особое внимание планируется уделить задержкам зарплаты и авиапроисшествиям. Кроме того Минтранс и Аналитический центр при правительстве «разрабатывают меры по оздоровлению отрасли на ближайшую пятилетку», заявила накануне глава департамента госполитики в гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

Пересмотр критериев финансовой устойчивости авиакомпаний потребовался после ситуации с авиакомпанией «ВИМ-авиа», которая из-за долгов с конца сентября приостановила перевозку туристов. В этот момент за границей находились почти 39 000 пассажиров авиакомпании. На следующий день министр транспорта Максим Соколов получил дисциплинарное взыскание от президента. Одной из причин резкой критики стало то, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» соответствовала всем официально утвержденным требованиям к авиаперевозчикам. «Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними? Критериям соответствует, а работать не может!» — возмущался Владимир Путин. Ущерб от действий топ-менеджеров «ВИМ-Авиа» превысил 4,7 млрд руб.

Сейчас оценка финансовой устойчивости авиакомпаний основывается на 14 финансовых показателях, ключевой из которых— отношение ресурсов на полгода к среднемесячной выручке. По этому показателю и срока погашения кредиторской задолженности компания включается в одну из четырех групп по степени риска потери платежеспособности.

Собеседник издания в одной из авиакомпаний считает, что методику следует «существенно упростить» и использовать наиболее достоверные и легко проверяемые показатели, такие как чистый долг и остаток денежных средств. Проблемные авиакомпании, по его мнению, следует ограничивать до начала летних продаж.