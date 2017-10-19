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Киевский суд разрешил взыскать штраф в $6,4 млрд со всего имущества «Газпрома»

Хозяйственный суд Киева изменил способ исполнения судебного решения о взыскании 171 млрд грн ($6,4 млрд) штрафа с «Газпрома» и разрешил взыскать его со всего имущества штрафника, передает ТАСС. Это решение суд принял по ходатайству Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы минюста, написал в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко. «Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь взыскания распространяется на все имущество должника», - объяснил он.

Решение суда будет обнародовано в ближайшие дни, добавил Петренко.

В феврале 2016 г. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на «Газпром» штраф в 85,9 млрд гривен (около $3,2 млрд) из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Затем АМКУ насчитал 100%-ную пеню на 85,9 млрд гривен штрафа. Российская компания оспорила штраф в судах. В декабре 2016 г. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании штрафа и пени с ПАО «Газпром» на сумму 171 млрд гривен. Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отказал «Газпрому» в удовлетворении кассационной жалобы по штрафу. В сентябре апелляцию «Газпрома» отклонил Верховный суд Украины.

АМКУ 11 апреля обратился в минюст Украины и попросил принять меры для взыскания штрафа и пени на основании принятых ранее решений судов, в том числе путем ареста активов и запрета на их отчуждение. Петренко в августе сообщил, что осенью его ведомство начнет искать варианты, как взыскать активы «Газпрома» за рубежом в рамках штрафа АМКУ. «Следующий шаг – с осени мы будем двигаться в направлении применения механизмов правовой помощи по выполнению данного решения суда на территории других стран. Пока не буду называть те страны, к которым мы можем обратиться, чтобы не было политических манипуляций со стороны России», — сказал тогда министр.