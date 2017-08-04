Минюст Украины осенью планирует арестовать активы «Газпрома»

Глава министерства юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Киев намерен осенью приступить к поиску вариантов взыскания активов «Газпрома» за рубежом в рамках штрафа АМКУ. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

«Следующий шаг – с осени мы будем двигаться в направлении применения механизмов правовой помощи по выполнению данного решения суда на территории других стран. Пока не буду называть те страны, к которым мы можем обратиться, чтобы не было политических манипуляций со стороны России», — сказал Петренко.

В феврале 2016 г. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить на «Газпром» штраф в 85,9 млрд гривен (около $3,2 млрд) из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Впоследствии АМКУ насчитал 100%-ную пеню на 85,9 млрд гривен штрафа ПАО «Газпром». В свою очередь российская компания подала жалобы в суды разных инстанций с просьбой отменить решение антимонопольного ведомства.

Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отказал «Газпрому» в удовлетворении кассационной жалобы по штрафу АМКУ. Компания имеет три месяца, чтобы оспорить решение этого суда в Верховном суде.

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля обратился в департамент государственной исполнительной службы минюста Украины с просьбой принять меры для взыскания штрафа и пени на основании принятых ранее решений судов, в том числе путем ареста активов и запрета на их отчуждение.