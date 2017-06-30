«Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» $1,7 млрд

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер Евгений Разумный / Ведомости

Промежуточное решение Стокгольмского арбитража – взыскать с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» более $1,7 млрд. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на пресс-конференции после собрания акционеров «Газпрома».

«По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража взыскания с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" превышают $1,7 млрд. Вместе с тем аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной. И "Газпром" принял решение обжаловать промежуточное решение в апелляционном суде Швеции», – заявил Миллер (цитата по «Интерфаксу»).

«Суд предложил «Нафтогазу» и «Газпрому» попробовать договориться о суммах. Такие переговоры пока продолжаются. Если стороны не придут к соглашению, ожидается, что суд определит суммы самостоятельно», – говорится в заявлении «Нафтогаза», опубликованном после заявления Миллера.

В январе 2009 г. «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о поставках газа на Украину. В 2012–2015 гг. «Нафтогаз» не полностью отбирал законтрактованный объем. В 2014 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подали иски друг к другу в Cтокгольмский арбитраж, дела позже были объединены. Украина хотела пересмотреть цену 2010 г. Претензии «Нафтогаза» включают возмещение переплаты за газ в $17,9 млрд.

О предварительном решении Стокгольмского арбитража стало известно в конце мая. Причем каждая из сторон утверждала, что решение принято в ее пользу. «Нафтогаз» заявил, что арбитраж постановил пересмотреть цену газа. «Формула кардинально изменена. Она изменена с 2014 г. Она изменена на новый рыночный принцип. <...> Формула цены одномоментно была изменена для Украины с привязки к нефти к привязке к рынку», – заявлял в эфире «5 канала» председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. «Период, с которого трибунал принял решение о пересмотре цены для «Нафтогаза», был определен теми действиями, которые руководство «Нафтогаза» до 2014 г. и руководство Украины с 2010 по 2014 г. принимали по отношению к контракту и к тому, по какой цене импортировался газ из России, – пояснил он. – До решения «Газпром» считал, что мы должны ему $47 млрд. Мы уже не должны». В то же время заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев называл решение арбитража положительным для «Газпрома».