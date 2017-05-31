40% «Газтранзита» под арестом из-за иска на Антимонопольного комитета Украины на $6 млрд

Минюст Украины арестовал имущество «Газпрома» ALEXANDER ZOBIN / AFP

Минюст Украины арестовал 40.2% долю «Газпрома» в «Газтранзите», уведомление об этом российская компания получила 12 мая, говорится в отчете «Газпрома».

Минюст Украины в мае открыл исполнительное производство на сумму 394,7 млрд руб с учетом суммы исполнительного сбора на 17,2 млрд руб.

Это производство по судебному решению Антимонопольного комитета Украины (АКМУ), который оштрафовал «Газпром» на 179,4 млрд руб ($3 млрд) в январе 2016 г. за нарушение экономической конкуренции и еще столько же составили пенни.

«Газпром» пытался оспорить решение Антимонопольного комитета в судах различных инстанций вплоть до Верховного суда, но не преуспел. В апреле Антимонопольный комитет направил в Минюст требование о принудительном взыскании.

«Газпром изучает возможности для дальнейшей защиты своих прав», говорит представитель компании. Российской компании принадлежит 40,2% «Газтранзита», еще столько же у «Нафтогаза Украины», 19,56% у турецкой Turusgas.

Арест акций предполагает запрет регистратору вносить записи в реестр акционеров, по сути «Газпром» не сможет ими распоряжаться, говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Оспорить арест можно в местном суде, но это процесс не быстрый, на время суда арест останется, говорит юрист, да и шансы по оспариванию небольшие.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук сомневается, что у «Газтранзита» есть существенные активы на Украине, которые могут быть арестованы.

Антимонопольный комитет Украины считает, что «Газпром» нарушил законодательство о защите конкуренции.

АМКУ занялся изучением работы «Газпрома» по представлению кабинета министров Украины, говорится в декабрьском сообщении комитета. «Газпром» занимает монопольное положение на рынке услуги по транзиту газа по территории Украины, подчеркивает комитет. «В течение 2009–2015 гг. «Газпром» постоянно нарушал условия контракта с «Нафтогазом Украины» и игнорировал любые обращения по приведению условий сотрудничества до экономически обоснованных и взаимовыгодных. Соответствующее поведение «Газпрома» было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции и привело к ущемлению интересов «Нафтогаза Украины», – объяснял комитет.

Параллельно с этим «Газпром» ведет с «Нафтогазом» спор о контракте 2009 г. в арбитраже в Стокгольме. Общая сумма требований «Газпрома» к украинской компании оценивается в $32 млрд, «Нафтогаза» к «Газпрому» – в $11–16 млрд. В том числе $6 млрд убытков «Нафтогаз» пытается взыскать за нарушение транзитного контракта.