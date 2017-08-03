«Газпром» перебрасывает газ с Украины в Германию

По данным «Газпрома», поставки газа через Украину на 20% дороже, чем по «Северному потоку» PHOTOXPRESS

«Газпром» увеличил транзит газа через трубопровод OPAL, принимающий на территории Германии газ из «Северного потока». Вчера, 2 августа, после полугодового запрета «Газпром» снова получил доступ к 40% мощностей газопровода. В результате его загрузка выросла более чем на четверть – с 56 млн до 71,5 млн куб. м в сутки, следует из данных компании – оператора OPAL Gastransport. Но снизилась заявка на транзит российского газа через Украину в Словакию.

Разблокированные мощности «Газпром» покупает на ежедневных аукционах. По итогам возобновления торгов в первый же день новые мощности были использованы на 44,3%, гласят данные OPAL Gastransport. 1 августа средняя загрузка трубопровода была 2,337 млн куб. м в час. Вместе с началом новых газовых суток (6 часов утра) 2 августа она возросла до 2,976 млн куб. м в час и оставалась такой в течение всего дня. Таким образом, в суточном выражении благодаря выкупленным на аукционе мощностям транзит газа через OPAL должен увеличиться на 15,3 млн куб. м. Если мощности будут выкуплены полностью, дополнительно через газопровод можно прокачать 33,3 млн куб. м в сутки, или чуть больше 12 млрд куб. м в год.

Данные о покупателях платформа PRISMA, на которой и проводятся ежедневные аукционы, не раскрывает. Представитель «Газпрома» не говорит, участвует ли в торгах его компания. Близкий к «Газпрому» человек накануне возобновления аукционов подтвердил, что «Газпром» может принять в них участие.

Часть газа для немецкой трубы, судя по всему, «Газпром» перекинул с украинского направления. Согласно официальным данным словацкого оператора Eustream заявка на транзит российского газа через газоизмерительную станцию «Вельке-Капушаны» на 3 августа сократилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4 млн куб. м – со 161 млн до 147,6 млн куб. м. Но поздно вечером оператор скорректировал заявку. Теперь она выросла до 155,1 млн куб. м.

От газопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря, газ в дальнейшем транспортируется по территории Германии по двум трубам – NEL и OPAL.

В соответствии с нормами принятого ЕС в 2009 г. Третьего энергопакета «Газпром», как совладелец OPAL, мог использовать лишь половину его пропускной способности. На NEL эти требования не распространялись. В октябре 2016 г. Еврокомиссия согласилась вывести OPAL из-под ограничений до 2033 г. Таким образом, квота «Газпрома» на использование OPAL выросла до 90%, дополнительную транспортную мощность компания успела выкупить в декабре 2016 г. и январе 2017 г. С февраля аукционы не проводились в связи с наложением обеспечительных мер по требованию польской PGNiG. 23 июля председатель Верховного суда ЕС отменил этот запрет.

Перераспределение транзитных потоков газа может показаться незначительным в масштабе суток, но никак не в долгосрочной перспективе, убежден директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. «Газпром» постоянно декларирует желание отказаться от транзита через Украину. Но до тех пор, пока не построены «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», недозагруженные мощности OPAL – единственный вариант «Газпрома» реализовать эту политику. «Уверен, что компания будет использовать эту возможность по максимуму», – говорит Маринченко. Но 12 млрд куб. м транзитной мощности OPAL, ставших доступными для «Газпрома», – это порядка 20% годового транзита газа через Украину в 2016 г., напоминает аналитик. «При доходах от транзита газа на уровне чуть более $2 млрд, о которых сообщалось по итогам прошлого года, потери «Нафтогаза» могут составить порядка $400 млн. Для Украины это достаточно значимая сумма», – говорит Маринченко.

Увеличение прокачки через OPAL за счет транзита через Украину следовало ожидать, считает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. «Транспортировать газ по северному маршруту для «Газпрома» значительно выгоднее», – говорит эксперт. Неполная загрузка дополнительной мощности – временное явление и скорее всего объясняется причинами исключительно технического характера, предполагает эксперт. «Уверен, «Газпром» законтрактует весь доступный объем и уже в ближайшее время будет использовать OPAL по максимуму», – говорит Гривач. Кроме того, распределение транзитных потоков снижает риски не только поставщика, но и конечного потребителя – это как нельзя лучше отвечает заявленным целям развития рынка газа в ЕС, напоминает эксперт. «Что касается возможного сокращения транзита российского газа через Украину, даже полная загрузка OPAL не окажет на них драматического влияния», – отмечает Гривач.

О высокой стоимости транзита через Украину неоднократно говорили и представители «Газпрома». Тариф по «Северному потоку» составляет $2,1 за 1000 куб. м на 100 км, по территории Украины – $2,5, передавал летом прошлого года «Интерфакс» со ссылкой на предправления «Газпрома» Алексея Миллера.

Строительство «Северного потока – 2» не подразумевает прекращения транзита российского газа через Украину, передал вчера «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора департамента информации и печати МИД России Анастасию Федорову. «Сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении «Газпрома», – заявила она.