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Суд отменил решение о выплате J&J $417 млн заболевшей раком женщине

Калифорнийский суд отменил решение, согласно которому компания Johnson & Johnson должна была выплатить $417 млн женщин, которая утверждает, что заболела раком яичников после использования присыпки для интимной гигиены от J&J.

Адвокат Марк Робинсон, представлявший женщину в суде, заявил, что будет подавать апелляцию. «Мы будем продолжать борьбу от имени всех женщин, пострадавших от этого опасного продукта», — сказал он.

Это не единственный случай, когда компанию обвиняли в небезопасности продукта. В мае этого года суд присяжных в штате Миссури обязал J&J выплатить $110 млн женщине, заявившей, что она заболела раком после использования продукции компании.

В феврале 2016 г. компанию обязали выплатить $72 млн семье женщины, скончавшейся от рака яичников. Это решение было оспорено J&J и отменено на этой неделе.