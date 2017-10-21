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Бизнес
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Суд отменил решение о выплате J&J $417 млн заболевшей раком женщине

Reuters/Ведомости
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Калифорнийский суд отменил решение, согласно которому компания Johnson & Johnson должна была выплатить $417 млн женщин, которая утверждает, что заболела раком яичников после использования присыпки для интимной гигиены от J&J.

Адвокат Марк Робинсон, представлявший женщину в суде, заявил, что будет подавать апелляцию. «Мы будем продолжать борьбу от имени всех женщин, пострадавших от этого опасного продукта», — сказал он.

Это не единственный случай, когда компанию обвиняли в небезопасности продукта. В мае этого года суд присяжных в штате Миссури обязал J&J выплатить $110 млн женщине, заявившей, что она заболела раком после использования продукции компании.

В феврале 2016 г. компанию обязали выплатить $72 млн семье женщины, скончавшейся от рака яичников. Это решение было оспорено J&J и отменено на этой неделе.

Политика
Новости

Протестующие у здания Верховной рады выдвинули новые требования

Интерфакс / РИА Новости
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Участники акции протеста у здания Верховной рады в Киеве выдвинули новые требования президенту Петру Порошенко, передает «РИА Новости».

«В течение пяти рабочих дней вы, господин президент, должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Это не касается конкретно вашей личности, это касается нашего украинского народа», — заявил выступавший на вече боец батальона «Донбасс» с позывным Катана.

Кроме того, протестующие требуют, чтобы президент внес в Раду законопроект об антикоррупционном суде. «Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны», — заявил Катана.

Ранее лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили презентовал протестующим свой «План спасения Украины», передает «Интерфакс». Он заявил о необходимости отменить медицинскую реформу и принять закон о страховой медицине, а также выступил за создание резервной армии.

Акция у здания Рады началась 17 октября и продолжалась всю неделю. Палаточный город на улице Грушевского по-прежнему остается на месте.

Политика
Новости

Трамп назвал освобождение Ракки прорывом в борьбе с ИГ

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сирийская Ракка полностью освобождена от боевиков. Он считает это критически важным прорывом в борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство».

«Я рад объявить, что “Сирийские демократические силы”, наши союзники в борьбе с ИГ в Сирии, успешно отбили Ракку — провозглашенную столицей террористической организации. Вместе наши войска уже освободили весь город от боевиков ИГ», — приводит Hill слова президента.

По мнению Трампа, после освобождения Ракки «конец халифата ИГ не за горами».

В пятницу сирийская оппозиция объявила о полной победе в Ракке над боевиками ИГ. Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» официально передали управление городом совету, состоящему из местных чиновников.

Политика
Новости

Число погибших в Египте солдат и полицейских выросло до 52

Reuters
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До 52 выросло число полицейских и солдат-срочников, погибших в перестрелке с боевиками в Египте, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в службах безопасности страны. Вечером в пятницу сообщалось о 30 погибших.

Министерство внутренних дел Египта до сих пор не дало никаких данных о жертвах. Источники агентства уточняют, что среди погибших 23 полицейских, остальные — солдаты-срочники.

Египет борется с группами боевиков, обосновавшимися на Синайском полуострове, одна из них поддерживает запрещенную террористическую организацию «Исламское государство». В пятницу автомобили МВД страны попали под обстрел со стороны боевиков.

Политика
Новости

В Кабуле автомобиль со взрывчаткой въехал в автобус с курсантами

Reuters
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Террорист-смертник въехал на автомобиле, полном взрывчатки, в автобус одного из военных вузов Афганистана, сообщает Reuters. Инцидент произошел в субботу в Кабуле, погибли как минимум 15 человек - курсанты и их преподаватели.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной группировки «Талибан».

Это второй крупный взрыв в Кабуле за последние сутки. Накануне жертвами теракта в шиитской мечети стали более 50 человек.

Политика
Новости

Путин рассказал, что может быть «страшнее ядерной бомбы»

Интерфакс
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Президент России Владимир Путин заявил, что человечество сейчас вступает в такой период развития, когда отказ от морально-нравственных ценностей может привести к катастрофическим последствиям.

«То, что я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Поэтому, чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела», — сказал Путин, выступая на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Он отметил, что «все, что мы будем делать, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его».

Путин привел в пример развитие генной инженерии. «Человек приобретает возможность влезать в генетический код, созданный или природой, или, как говорят люди с религиозными взглядами, Господом Богом», — сказал он. В результате может быть создан «гениальный математик или музыкант, но может быть и военный, который может воевать без страха, чувства сострадания и сожаления, без боли», пояснил президент.

Политика
Новости

Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов рассекретить документы, касающиеся убийства Джона Кеннеди. «При условии получения большей информации я как президент позволю открыть столь долго засекреченные документы по Джону Ф. Кеннеди», — написал Трамп в Twitter.

С документов об убийстве Джона Кеннеди, согласно указу Джорджа Буша-старшего, менее чем через неделю должен быть снят гриф «секретно».

Газета Politico со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщала, что президент, скорее всего, запретит обнародовать некоторые секретные документы. По данным издания, ЦРУ считает, что это может угрожать национальной безопасности США.

Политика
Новости

Израиль обстрелял позиции сирийской армии

Интерфакс
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Израильская артиллерия обстреляла позиции сирийской армии в ответ на несколько случайных снарядов, упавших на контролируемую Израилем часть Голанских высот. Об этом сообщили израильские военные.

«В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по трем сирийским орудиям на сирийских Голанских высотах. Любые происшествия в будущем вынудят Армию обороны Израиля усилить ответные действия», — говорится в коммюнике.

По предварительным данным, снаряды упали в пустынной местности, в результате никто не пострадал и не был причинен ущерб.

Бизнес
Новости

Россия разрешила ввоз турецких томатов с 1 ноября

ТАСС
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Москва сняла ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября, сообщил председатель от России в межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики Александр Новак.

«Обсуждали снятие ограничений, в том числе по поставкам томатов из Турецкой Республики. Такое решение подготовлено - возможности поставок с 1 ноября в Российскую Федерацию 50 000 т томатов, которые на данном этапе уже согласованы нашими ведомствами», — сказал Новак.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи приветствовал это решение. Он поблагодарил Новака за хорошую новость. «Он меня обрадовал этой вестью, что не с 1 декабря, а с 1 ноября будут отменены ограничения», — сказал министр.

Политика
Новости

Правительство Испании решило отстранить руководство Каталонии

Интерфакс
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На чрезвычайном заседании правительство Испании решило применить ст. 155 испанской Конституции в отношении автономного сообщества Каталония. Теперь это решение должен утвердить сенат, сессия состоится 27 октября.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти. До выборов управлять автономным сообществом будет представитель, назначенный Мадридом.

По словам премьера Мариано Рахоя, «эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии».

Политика
Новости

Полиция задержала подозреваемого в нападении на прохожих в Мюнхене

Ведомости
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Задержан подозреваемый в нападении на прохожих в Мюнхене, сообщает местная полиция в Twitter.

В субботу вооруженный ножом мужчина ранил несколько человек рядом с одной из станций метро в Мюнхене. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

О мотивах нападавшего пока ничего не сообщается.

Политика
Новости

В центре Киева задержан мужчина с винтовкой

Ведомости
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В Киеве задержали мужчину, который пытался пронести оружие к зданию Верховной рады, где проходят массовые акции. Об этом сообщил начальник главного управления национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Это житель Одесской области, 1993 года рождения. Пояснил, что оружие приобрел в Одесской области несколько дней назад. С какой целью он приехал в Киев и почему с оружием прибыл на Грушевского, будет установлено во время следствия», — приводятся слова Крищенко на сайте МВД Украины.

По его словам, оружие будет отправлено на экспертизу. У задержанного изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож.

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