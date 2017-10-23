Структура «Роснефти» купила аэропорт Кубинка и перевозчика «Арт авиа»

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Венедиктов рассказал о состоянии Татьяны Фельгенгауэр

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал бандитским нападение с ножом на журналистку радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. По его словам, она находится на операционном столе, но ее жизни ничто не угрожает.

«Приблизительно в 12.45 на станцию прорвался человек. Он прорвался снизу, ослепив предварительно охранника «Стройгаза» из газового баллончика. Охраннику вызвана «скорая», после чего он пробежал до радиостанции. И, вбежав в так называемую гостевую, ударил Таню ножом в горло», - сказал Венедиктов.

По словам ведущего программы Сергея Бунтмана, присутствовавшего на месте преступления, «скорая» приехала очень быстро, причем спасением Фельгенгауэр занимались четыре бригады врачей. Он также похвалил оперативные действия полицейских и охраны здания на Новом Арбате, в котором находится офис «Эха Москвы».

Сегодня неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ведущую Фельгенгауэр, журналистка госпитализирована с ножевым ранением в горло. Нападавший был знаком с журналисткой - он проник в офис, обезвредив охранника на входе из газового баллончика. Охранник госпитализирован.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что основная версия нападения не связана с профессиональной деятельностью пострадавшей - это хулиганство, нападавшему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, призванная установить его вменяемость.

Ряд оппозиционеров, в том числе Алексей Навальный, заявили, что любая квалификация преступления кроме «покушения на убийство» будет должностным преступлением.