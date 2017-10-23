Структура «Роснефти» купила аэропорт Кубинка и перевозчика «Арт авиа»
Структура «Роснефти» - ООО «РН-Аэрокрафт» (принадлежит НК через дочернее ООО «РН-Актив») - купила подмосковный аэропорт Кубинка. Об этом говорится в материалах системы «СПАРК-Интерфакс».
В конце июля 2017 г. ООО «РН-Аэрокрафт» стало владельцем ООО «Восходинвест», которое до этого являлось структурой, аффилированной с ИК «Регион». При этом весной прошлого года сообщалось, что «Восходинвест» и «ООО "Регион Портфельные инвестиции" завершили сделку по покупке 100% ЗАО "Аэропорт Кубинка".
До 2010 г. Кубинка была аэродромом совместного базирования и принадлежала Минобороны. По итогам аукциона в 2010 г. большая часть территории аэродрома была продана холдингу «Нафта Москва» Сулеймана Керимова. Сумма сделки превысила $7 млн.
Согласно материалам системы «СПАРК», в июле ООО «РН-Аэрокрафт» также стало владельцем вертолетного оператора ООО «Арт авиа». Ранее компания принадлежала россиянину Денису Чабану.